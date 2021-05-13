Аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу, рассказал на пресс-конференции 13 мая глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, сообщает Avianews.

По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321.

Из-за того, что последний тип самолета не может летать в «Киев» с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в украинскую столицу в аэропорт Борисполь.

Аэропорт «Киев» в ходе работ получит фактически новую полосу. Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72, рассказал Костржевский.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в «Киеве» при видимости не менее 350 метров. Сейчас в аэропорту работает ILS категории I ICAO. В результате полеты прекращаются, когда видимость падет меньше 800 метров.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

Костржевский спрогнозировал, что стоимость работ по обновлению аэродрома может стоить от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.

Топ-менеджер аэропорта не исключил, что работы может профинансировать и частный инвестор на условиях концессии. Сейчас аэродром «Киев» принадлежит одноименному коммунальному предприятию, собственником которого является Киевский горсовет.