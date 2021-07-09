Энергетики возобновили электроснабжение всех ранее обесточенных жилых домов в столичном микрорайоне «Жуляны», сообщает пресс-служба ДТЭК «Киевские электросети».

«По состоянию на 14:00 все 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне «Жуляны» со светом», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за аварии энергооборудования, питающего микрорайон «Жуляны», остались без света 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.