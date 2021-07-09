также в разделеСтолица
ГБР подозревает чиновников Киевводоканала в присвоении 150 миллионов 10
Из-за аварии часть Киева осталась без света 37
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 203 человека 7
ГБР прошло с обысками в Киевводоканал 14
В Киеве демонтируют памятник дружбе с Москвой 25
В Киеве зафиксирован 181 новый случай COVID-19 12
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодоре проходят обыски 11
В полиции рассказали детали задержания мужчины, ранившего полицейского 21
Столичная полиция задержала мужчину, стрелявшего в правоохранителей 47
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 217 человек 11
В Киеве мужчина подстрелил полицейского и гражданского 31
В Киеве и в 7 городах Киевщины центры вакцинации будут работать ежедневно 18
Здание Киевсовета эвакуировали из-за сообщения о минировании 11
КГГА: Тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% 32
В Киеве прогнозируют повышение тарифов на тепло и горячую воду 45
В Киеве – ни одного летального случая от COVID за сутки 15
В Киеве СБУ «освободила из заложников» посла Израиля 24
Киев отменяет бумажные талоны на проезд в транспорте 33

Энергетики  возобновили электроснабжение всех ранее обесточенных жилых домов в столичном микрорайоне «Жуляны», сообщает пресс-служба ДТЭК «Киевские электросети».

«По состоянию на 14:00 все 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне «Жуляны» со светом», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за аварии энергооборудования, питающего микрорайон «Жуляны», остались без света 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги