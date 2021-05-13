также в разделеОбщество
13 мая. Картина дня 15
Шкарлет став лауреатом премии «Академическое недостоинство года» 12
Полиция спустя 22 года извинилась за задержание жительницы Киевщины 12
В Украине теплеет, на востоке – жара 10
ГИЯРУ отрицает риск аварий на объекте «Укрытие» 9
В Минобороны развеяли мифы о питании в армии 15
В РФ возбудили еще два дела против украинских военных 15
В Центре ядерной и радиационной безопасности прокомментировали процессы на ЧАЭС 21
Инцидент с гибелью 8 млн пчел: Насекомые спустя сутки начали оживать 15
Беспилотник-разведчик «Лелека» поступил на вооружение ВСУ 17
Ляшко сказал, сколько было жалоб на побочные реакции после вакцинации 14
Украина в рамках обмена хочет вернуть из России около 100 человек 18
СБУ: Госорганы до сих пор зависимы от программного обеспечения из РФ 14
МАУ отменила все рейсы в/из Тель-Авива 13 мая 21
Суд признал за Украиной право собственности на аварийный танкер Delfi 22
Степанов рассказал, как бороться с «индийским» штаммом COVID-19 22
Готовивший теракт в Мариуполе агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмы 14
В Украине увеличилось число кибератак в период скопления войск РФ у границ 12

На следующей недели в Украине ухудшится официальная статистика по заболевшим COVID-19 и летальным случаям, сообщает Национальная академия наук Украины.

«В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае уменьшилось количество новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей. Однако, как объясняют ученые, это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 мая зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги