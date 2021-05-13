На следующей недели в Украине ухудшится официальная статистика по заболевшим COVID-19 и летальным случаям, сообщает Национальная академия наук Украины.

«В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае уменьшилось количество новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей. Однако, как объясняют ученые, это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.



Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 мая зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.