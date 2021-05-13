Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что главным механизмом борьбы с «индийским» штаммом коронавируса является соблюдение карантина, передает Укринформ.

«Механизмы борьбы с «индийским» штаммом, как с любым другим штаммом коронавирусной болезни - все одинаковые. Да, меняется иногда клиническая картина (течения болезни - ред.), особенно при «индийском» штамме, там есть и поражения кишечно-желудочного тракта, почек, и интоксикация, но это то, что касается лечебного процесса. Главное, чтобы не было его очень сильного распространения. Единственным механизмом борьбы с распространением является именно соблюдение всех карантинных ограничений, пока не провакцинировано по меньшей мере 60-70% граждан», - сказал Степанов.

Он отметил, что технически Украина готова к увеличению количества проведений вакцинаций в сутки.

«Но для того, что это происходило, у нас должна быть в достаточном количестве вакцина. Сейчас уже компании, которые нам должны дозы вакцин, с которыми у нас заключены контракты, оплачены средства, начали отгружать нам вакцины... Количество людей, которым мы можем делать прививки в месяц, это 5-6 млн, это в спокойном режиме. Главное, чтобы были вакцины и желающие», - сказал Степанов.

Он напомнил, что в ближайшее время, ориентировочно с 17 мая, ожидается поставка вацины Pfizer, как по инициативе COVAX, так и по контракту, который заключила Украины. Кроме этого, ожидаются поставки вакцины производства Sinovac, AstraZeneca.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 мая зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.