9 мая в Киевской области пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного отселения.

По данным ГПСУ, правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя - граждане Российской Федерации и ровесница иностранки, гражданка Украины, жительница Николаева.

Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению», решение по которым будет принимать суд.