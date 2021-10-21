Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, турист-экстремал 24 лет оказался гражданином РФ, жителем Московской области. На территорию нашего государства иностранец попал законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска.

Представителями полиции в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» КоАП. Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.