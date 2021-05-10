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Ближайшей ночью заморозки должны раствориться в теплой воздушной массе, хотя температура воздуха еще будет достаточно низкая, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ночью ожидается + 5 + 10 градусов. В течение дня 11 мая в большинстве областей Украины – + 17 + 22 градуса.

Прохладнее будет в Крыму, в Днипре с районами и в восточных областях, + 12 + 16 градусов.

Завтра будет солнце и, соответственно, погода обещает быть сухой.

11 мая на востоке Украины расположится циклон, который принесет дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровской, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкасской и Кропивницкого с районами.

В Киеве завтра будет светить солнце, никаких дождей, заморозков, в течение дня – + 20 + 22 градуса.

Однако уже в среду-четверг немного похолодает до + 14 + 16 градусов. С пятницы снова потеплеет, но придут дожди.  
ForUm

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