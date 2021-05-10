В Путивле Сумской области в воскресенье, 9 мая, 53-летний мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой, сообщила пресс-служба облполиции.

«Патрулируя город, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции увидели на одном из балконов города плакат с запрещенной символикой. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители предварительно установили, что 53-летний гражданин не впервые нарушает подобным образом закон.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Как сообщал ForUm, в результате проверок во время мероприятий 9 мая по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола и начато 13 уголовных производств.