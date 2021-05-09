Луиш Каштру объявил об отставке с поста главного тренера донецкого Шахтера.

Об этом Каштру заявил в интервью в эфире телеканала Футбол после матча заключительного, 26 тура украинской Премьер-лиги против Ингульца, в котором «горняки» победили со счетом 1:0.

Португалец признал неудачу в этом сезоне и заявил, что берет ответственность на себя.

В то же время Каштру добавил, что уходит из «чистой совестью» и доволен своей работой в Шахтере, поскольку выходил с клубом в полуфинал Лиги Европы, а по итогам этого сезона УПЛ «горняки» хоть и заняли в чемпионате второе место, но попали в квалификацию Лиги чемпионов.

«Я говорю: «До свидания». Это анализ. Не могу сейчас делать более глубокий анализ. На это требуется больше времени. Сейчас прежде всего хочу пожелать Шахтеру большого счастья, побед. Поздравить президента с той смелостью, которая у него есть, — содержать такой проект, развивать его. В любом случае это проект, требующий большой смелости каждого звена в Шахтере.

Сейчас мое «до свидания» звучит с большими пожеланиями удачи каждому болельщику Шахтера и для всех тех, кто любит Шахтер. Для меня это большая честь. Быть частью Шахтера было фантастически. Какие моменты мы здесь проживали… Два замечательных сезона в Лиге чемпионов. Это «до свидания», но со счастливой душой.

Очень-очень счастлив, что я представлял такой клуб как Шахтер. Спасибо за искренность, поддержку. Пусть запомнятся все хорошие моменты", — сказал Каштру.