Международное право дает Чехии основания для того, чтобы требовать от России возмещения убытков, причиненных взрывом боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Как сообщает Чешское телевидение, министр озвучила сумму компенсаций в один миллиард крон (около 47,5 млн долларов).

«Самым доступным кажется путь международного возмещения, в соответствии с международным правом, потому что если бы мы шли путем возмещения убытков в пределах уголовного производства, то это было бы очень долго», — отметила она.

Как отметил Радим Голиш, глава администрации Злинского края, в состав которого входит Врбетице, эта сумма еще не окончательная, дополнительные требования могут поступить из района, который пострадал от взрыва.

По его мнению, при расчете возмещения нужно учитывать причиненный психологический ущерб жителям, потерю возможности использования имущества или компенсацию за повреждение имущества.

«Конечно, мы принимаем во внимание и возможное уничтожение других, еще не обнаруженных боеприпасов», — заявил Радим Голиш.

Как сообщают чешские СМИ, Министерство иностранных дел Чехии на основе указаний правительства готовит дипломатическую ноту.

Чехия обвиняет Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, что стало причиной гибели двух чешских граждан.

Шестилетняя операция по ликвидации последствий инцидента была названа самой большой, самой длительной и дорогой в новейшей истории Чешской Республики. В ней приняли участие тысячи пожарных, полицейских и спасателей, стоимость работ превысила 1 млрд крон.