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В США кибератака привела к закрытию крупнейшего топливного трубопровода. Об этом рассказал президент США Джо Байден.

Оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline закрыл всю свою сеть из-за кибератаки в пятницу. Этот трубопровод является источником почти половины поставок топлива на Восточное побережье США.

Этот инцидент является одной из самых разрушительных операций по выкупу цифровых средств, о которых когда-либо сообщалось, и привлек внимание к тому, насколько уязвима энергетическая инфраструктура США для хакеров. Продолжительное отключение линии вызовет резкий скачок цен на бензонасосы перед пиковым летним сезоном, что может нанести удар по потребителям США и экономике.

Компания заявила, что прекратила свою деятельность после того, как в пятницу узнала о кибератаке со стороны вымогателей. Пока неизвестно, как долго трубопроводы будут закрыты.

Правительство США объявили о начале расследования. При этом, некоторые чиновники уже заявили, что хакеры являются профессиональной киберпреступной группой. Правительство пытается помочь компании восстановить операции и предотвратить перебои в поставках.

Сейчас следователи изучают группу под названием "DarkSide". О них известно, что хакеры группы используют программы-вымогатели и не атакуют цели в постсоветских государствах.

Colonial заявила, что наняла фирму по кибербезопасности для помощи в расследовании и связалась с правоохранительными и федеральными агентствами.
ForUm

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