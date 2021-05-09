Правительство Аргентины договорилось с оппозиционными партиями о переносе из-за пандемии COVID-19 парламентских выборов, которые должны были состояться в августе, на пять недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Аргентины.

Первичные выборы, которые должны были состояться 8 августа, будут отсрочены до 12 сентября. А промежуточные, намеченные на 24 октября, переносятся на 14 ноября.

«Нам удалось договориться с различными фракциями о том, чтобы перенести выборы в этом году, поставив здоровье и жизни людей на первое место», — говорится в заявлении министра внутренних дел Энрике де Педро.

В Аргентине, где проживает около 45 млн человек, сейчас фиксируется наибольшее количество заражений COVID-19 с начала пандемии. По состоянию на 8 мая подтверждено 3,1 миллиона случаев, 66872 человека умерли.