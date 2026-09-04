Трамп не допоможе Британії у разі війни з Аргентиною

Президент США Дональд Трамп нне прийде на допомогу Великій Британії у разі можливого майбутнього конфлікту з Аргентиною щодо Фолклендських островів, оскільки Лондон не допоміг йому з Іраном.

На запитання, чи допоможе він Великій Британії у разі можливої територіальної суперечки з Аргентиною, Трамп ухилився від прямої відповіді, повідомляє GB News.

"Послухайте, я був там, коли вони вели першу війну. Це було давно, і я дуже уважно за цим спостерігав, і ви повелися дуже гідно. Ви досить рішуче відстояли свої позиції, але це дуже далеко", – заявив він.

Він перейшов до поточного конфлікту США з Іраном, нагадавши, що Британія "не допомагала" Вашингтону.

"Отже, у вашій країні справи йдуть не дуже добре. Не забувайте, що значна частина вашої нафти надходить через Ормузьку протоку, а ви не прийшли мені на допомогу. Ваша країна не була там, щоб допомогти мені. Нам не потрібна була допомога, але я все ж запитав НАТО і запитав вашого колишнього лідера: "Чому ви не надіслали кілька кораблів?", – зазначив Трамп.

Фото: whitehouse.gov.