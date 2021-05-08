Лидеры стран Евросоюза договорились вновь обсудить создание коронавирусных сертификатов 25 мая, чтобы принять решение по этому вопросу. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передают РИА Новости.

Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом.

«Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС - ред.) мы вернемся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу», - сказал он.

Напомним, что в Дании ввели COVID-паспорт еще 6 апреля. Документ о тестировании или вакцинации нужно предъявлять при посещении кафе и парикмахерских.

К слову, Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования паспортов вакцинации от коронавируса. В первую группу, которая начнет тестирование уже в мае, попали семь стран.