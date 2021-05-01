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Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования паспортов вакцинации от коронавируса. В первую группу, которая начнет тестирование уже в мае, попали семь стран.

Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник, передает греческое агентство Ekathimerini.

По словам чиновника, в мае тестирование COVID-паспортов начнется в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурга. Туристический Кипр попал во вторую группу и проведет тестирование позже.

Европейский чиновник добавил, что цифровой сертификат вакцинации будет технически готов к 1 июня и заработает уже с 30 июня. Сертификат будет подтверждать, что путешественники будут вакцинированы против COVID-19.

Напомним, недавно Евросоюз определился по поводу паспортов вакцинации. В ЕС решили, что сертификат не должен стать проездным документом и будет доступен всего в течение года.
ForUm

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