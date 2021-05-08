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В Бразилии в результате операции, которую полиция провела против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро, погибли 28 человек. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Главный констебль в столице Бразилии Родриго Оливейра сообщал, что из 25 погибших 24 человека были преступниками, еще один являлся сотрудником полиции.

Напомним, в Рио-де-Жанейро полиция в ходе рейда в фавеле Жакарезиньу устроила перестрелку с членами преступной группировки. В ходе операции силовики изъяли 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемет и 12 гранат.
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