Большое федеральное жюри США обвиняет в нарушении конституционных прав афроамериканца Джорджа Флойда четырех бывших полицейских Миннеаполиса.

Об этом сообщает CNN.

Дерек Шовен, Томас Лейн, Дж. Кунг и Ту Тао обвиняются в том, что не оказали медицинскую помощь Флойду, когда он задыхался после задержания. Шовен обвиняется в нарушении права Флойда на свободу от необоснованного применения силы сотрудником полиции. Тао и Кунг также обвиняются в том, что не вмешались, когда Шовен необоснованно применил силу по отношению к Флойду.

В обвинительном акте сказано, что бывшие полицейские видели, что Флойд лежит на земле и явно нуждается в медицинской помощи, но сознательно не помогли ему.

Кроме того, Шовен фигурирует в отдельном обвинительном приговоре, связанном с арестом 14-летнего подростка в 2017 году. Сообщается, что он якобы держал подростка за горло и несколько раз ударил его по голове фонариком.

Трое других бывших офицеров предстанут перед судом в августе по обвинению в пособничестве убийству Флойда.