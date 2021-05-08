Сумская область сегодня, 8 мая, последней вышла из «красной зоны» эпидемиологической опасности.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 ”красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для” желтый “уровень эпидемической опасности», - отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Напомним, Минздрав надеется получить в этом году 15 млн доз вакцины NovaVax.
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