Полтавский спортсмен Пуля Евгений Валерьевич поставил своеобразный рекорд – он доехал на своем спортбайке от Круглой площади центра родной Полтавы до здания Запорожского горсовета на проспекте Соборном, не держась за руль.

За установлением рекорда следила группа из пяти независимых секундантов, сопровождавших в Евгения Пулю в пути и без остановки фиксировавших его перемещение на видео.

"От Полтавы до Запорожья менее 300 километров. На рывок я мог бы это расстояние преодолеть за один раз. В спокойном режиме – за два дня с отдыхом. Но езда без рук очень выматывает. Я же поставил себе задачу проехать не просто без рук, но и ни разу не упав. Потому в день я преодолевал от 20 до 50 километров. Всего дорога заняла семь дней", - сообщил Евгений Пуля.

Велосипедист объяснил, что по регламенту он останавливался на отдых и на следующий день начинал движение с того же места, на котором закончил предыдущий этап.

"В целом дорога в плохом состоянии, - рассказывает Евгений Пуля. – Да, видны следы "Большой стройки", но она далека от идеала. А я решил, что если уже падаю – значит это остановка и начало нового этапа. Самым лучшим куском был участок от Днепропетровска до Запорожья".

По словам полтавского энтузиаста, на подобный эксперимент его подтолкнула пандемия коронавируса, а точнее – ограничения на перемещение, которые ввели в разных странах по всему миру.

"Намного приятнее было бы проехаться по югу Европы или даже замахнуться на дальние страны. Но почти все закрыто. Можно махнуть в Турцию, но ее я всю объехал. А возвращаться – не хочу", - говорит Пуля Евгений Валерьевич.

В целом, он оценивает свой эксперимент, как удачный. И потому планирует позже повторить его в более масштабном варианте.

"Попробуем доехать до Закарпатья. А если откроют границы – то до Братиславы и Вены. Я в конце концов голосовал за Петра Порошенко и к его словам о кофе и опере в столицах Словакии и Австрии отношусь без всякой иронии. Я очень благодарен ему за безвиз", -- сказал Евгений Пуля.

Сейчас Евгений Валерьевич и его секунданты занимаются регистрацией рекорда в Книге рекордов Украины.

"Вышло определенное недопонимание на этапе организации мероприятия. Но это не беда. Даже если мы не сможем достичь понимания по текущему рекорду – то поездку в Чоп организуем в полном соответствии с регламентами Книги рекордов", - сообщил полтавчанин.

Поездку по маршруту "Полтава-Чоп" он планирует осуществить в мае или сентябре, все будет зависеть от прогноза погоды.

"Летом очень жарко. А задача все же не самая простая. Вы же знаете, какие у нас дороги", - пошутил Евгений Пуля.

Как известно, расстояние от центра Полтавы до центра Запорожья – примерно 260 км. От Полтавы до Чопа – приблизительно 1150 км.