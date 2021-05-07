Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT в случае продолжения со стороны Москвы военной эскалации, направленной против Украины.

«Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы можем сделать в будущем. Скажу вот что: когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию, или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант», - отметил руководитель американской дипломатии в интервью Радио Свобода.

По его словам, США будут отвечать, «если Россия продолжит делать необдуманные, агрессивные шаги или в отношении Украины, или других наших партнеров».

«Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными ... Но я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше предпочли более стабильным и предсказуемые отношения. Но в конце концов, это зависит от России - от того, что она делает, и того, что не делает», - подчеркнул госсекретарь США.

SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Отключение страны от этой системы означает ее фактическую изоляцию.