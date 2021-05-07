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В ООН заявили, что Земля движется к экологической катастрофе, а прошлый год стал беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.

Об этом в своем обращении сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает УНИАН.

По данным ООН, концентрация углекислого газа достигла нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня. Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет.

«В прошлом году было на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена - опасно близко к 1,5 градусному пределу, установленному научным сообществом», - говорится в сообщении. - «Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века».

«Мы действительно стоим на краю пропасти», - заявил Гутерреш.

По его данным, страны, на долю которых приходится 73% выбросов, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов.

«Суть в том, что к 2030 году мы должны сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнями 2010 года, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов», - пояснил генсек ООН.
ForUm

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