также в разделеОбщество
Еще в двух областях отменили красный уровень карантина 3
Пошутила: В Одессе 10-летняя девочка сообщила, что ее похитили 5
В Италии арестовали боевика, который воевал на Донбассе 8
Госсекретарь США встретился с Епифанием 21
Закарпатские спасатели снова искали туристов в Карпатах 8
Ковидный сертификат в Украине может быть запущен до 1 июля 22
Нимченко: Исторический альманах памяти ‒ дань уважения воинам, которые отстояли независимость нашей страны 13
В Испании задержали подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана 14
Укрзализныця в июне начнет возобновлять международные пассажирские перевозки 12
Аваков прокомментировал резонансное нападение на ветерана АТО 34
Румыния даст Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca 27
Задержали перевозчиков, которые нелегально перевозили людей и товары и платили «налоги» оккупантам 14
ГБР завершило расследование крушения Ан-26 под Чугуевом 29
Боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК 9
Центр Харькова защитят от «гонщиков» переносными клумбами 17
Харьковчанин подал иск к Степанову: требует доступ к российской вакцине 21
5 мая. Картина дня 17
Минздрав уничтожил данные публичных лиц, записавшихся на вакцинацию 23

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на «генеральную прокуратуру» формирования.

Мужчина попал в отдельные районы Луганской области в ходе обмена удерживаемыми лицами. Утверждается, что он был завербован сотрудниками СБУ в 2017 году во время нахождения в следственном изоляторе в Старобельске. Его обвиняют в сборе и передаче сведений военного характера.

Якобы взамен на освобождение от уголовной ответственности его включили в списки для обмена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги