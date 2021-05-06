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Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня посетил кафедральный собор ПЦУ и встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Встреча состоялась на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, сообщает пресс-служба ПЦУ.

В ее начале предстоятель поместной Украинской Православной Церкви и Государственный секретарь США приняли участие в церемонии памяти погибших украинских героев, возложив цветы к Стене памяти. Далее глава американской дипломатии посетил кафедральный Свято-Михайловский собор.

Особое внимание во время короткой, учитывая краткую и насыщенную программу визита господина Блинкена, но содержательной встречи было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности.

Митрополит Епифаний выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украины в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе.

Блаженнейший владыка отметил важность выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Также были обсуждены планы следующих двусторонних контактов.
ForUm

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