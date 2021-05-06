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Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе реформ Украина идет только вперед и отката назад нет. Об этом глава Украинского государства сказал во время пресс-конференции с Блинкеном в Киеве, передает Укринформ.

«Я не знаю, насколько вы ориентируетесь по поводу того, сколько было до нашей команды сделано и сколько сейчас сделано... Много разных наработок, много важных законов, которых ждала наша страна. Это и закон о водном транспорте, фундаментальный, это и банковский закон - фундаментальная реформа. Много всего сделано, поэтому я не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что именно при его каденции в Украине начал работать Антикоррупционный суд, воплощается земельная реформа, проходит конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит перезагрузка Конституционного Суда Украины, который «работал против народа Украины».

Как ранее сообщал ForUm, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает борьбу с коррупцией.
ForUm

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