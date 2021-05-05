На Донбассе меньше снайперского огня, однако не достигнуты договоренности о режиме полной тишины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

Глава государства подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США.

«Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах», - сказал Зеленский.

Со своей стороны Роберт Портман приветствовал назначение нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более 700 млн долларов США, из которых почти 400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны. Зеленский сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако он подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной.

Сенатор Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода «Северный поток - 2» и поблагодарил за санкционную поддержку. Также

Зеленский добавил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами в противодействии дезинформации.