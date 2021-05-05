также в разделеОбщество
5 мая. Картина дня 12
Оккупанты хотят в июле начать добывать воду под Азовским морем 13
Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19 15
ЦПК: Витренко назначили главой Нафтогаза незаконно 14
Минздрав не смог собрать финотчеты из большинства своих предприятий 13
На Виннитчине мужчина вытер грязные руки об флаг Украины 16
Инфекционист: У COVID-19 каждую неделю появляются две новые мутации 10
Руководителя оборонного концерна задержали на взятке в $40 тысяч 16
Дело «трубы Медведчука»: завершено расследование действий эксперта 68
Возле границы с РФ обнаружили сумки с парашютами 24
В мировых СМИ за 3 месяца вышло более 16 тысяч публикаций о незаконном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK, санкциях, преследовании Медведчука и других граждан Украины 14
Еще двум боевикам сообщено о подозрении за пытки военных в «тюрьме ДНР» 11
Трех подозреваемых по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом отправили под домашний арест 23
В Госпогранслужбе пояснили, почему не сбивают вертолеты РФ, нарушившие границу 59
В трех областях отменили красный уровень карантина 30
Венедиктова сменила прокурора, который трижды закрывал дело «Роттердам +» 25
СБУ разоблачила экс-директора госконцерна на разворовывании прицелов 13
Еще 3 области Украины планируют вывести из красной зоны карантина 474

Персональные данные публичных лиц, предоставленные для вакцинации против COVID-19 остаточными дозами, уничтожено согласно законодательству, заявили в Минздраве.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожную карту по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц.

«Поэтому руководствуясь Законом Украины № 2297-VI «О защите персональных данных» от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID- 19 остаточными дозами», - говорится в сообщении.

Как известно, 11 марта 2021 Министерство здравоохранения приказом №443 разрешило прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска по следующему этапу вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

Новые изменения в Дорожную карту больше не предусматривают такой возможности. Теперь во избежание утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

Сейчас в Украине вакцинируют приоритетные группы с первого, второго и частично третьего этапов, а именно медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
16
Теги