Персональные данные публичных лиц, предоставленные для вакцинации против COVID-19 остаточными дозами, уничтожено согласно законодательству, заявили в Минздраве.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожную карту по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц.

«Поэтому руководствуясь Законом Украины № 2297-VI «О защите персональных данных» от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID- 19 остаточными дозами», - говорится в сообщении.

Как известно, 11 марта 2021 Министерство здравоохранения приказом №443 разрешило прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска по следующему этапу вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

Новые изменения в Дорожную карту больше не предусматривают такой возможности. Теперь во избежание утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

Сейчас в Украине вакцинируют приоритетные группы с первого, второго и частично третьего этапов, а именно медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.