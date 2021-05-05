В Винницкой области полиция мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины, сообщает пресс-служба областной полиции.



Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

По факту размещения в социальной сети информации о том, что неизвестные лица на территории Мемориала Славы в селе Орехов испачкали государственный флаг Украины, вытерев об него руки, открыто уголовное производство по ст. 338 УК Украины (Надругательство над государственными символами).

Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

Такое преступление наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.