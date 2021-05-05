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Украинская сторона СЦКК направила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ноту из-за обстрела больницы в Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что 4 мая наемники кремля в течение часа, начиная с 21:25, вели огонь из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП в направлении населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела была повреждена центральная больница, которая находится по адресу ул. Нахимова, 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания.

В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач.

К счастью, из пациентов и врачебного персонала никто не пострадал.

«Указанный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права. Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострение ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в окрестностях Красногоровки Покровского района Донецкой области в результате обстрела оккупантов повреждено здание больницы.
ForUm

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