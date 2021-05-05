Угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует. Однако, стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, можно констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок ВС РФ, но что планирует российское руководство неизвестно.

«Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма», - сообщил он.

Дейнеко, вместе с тем, отметил, что отвод войск начался.

«Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники», - отметил он.