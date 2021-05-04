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3 мая около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Черемхов, Коломыйского района на автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и оперативные работники, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковщины.

Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других. В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся.

Оперативные работники областной и местной полиции тщательно осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.

Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи. Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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