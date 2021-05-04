В Киеве за минувшие сутки обнаружили 151 больного коронавирусом. Умерли 15 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

«151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в городе 4681 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 592», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом, а также 145 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 72 человека. В общем коронавирус преодолели 124573 жителя столицы. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 87, в Голосеевском - 13 и в Святошинском и Дарницком районах по 11 случаев», - отметил Кличко.