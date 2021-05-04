Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщила пресс служба экологической организации в понедельник, 3 апреля, передает DW.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит чертой птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

«Итак, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю – это обратиться в суд», - заявили экологи. Они также отметили, что «Северный поток-2» непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Пресс-секретарь BSH сообщил агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

Согласно данным компании Nord Stream 2 AG, на 31 марта проложено 2339 километров (из 2460 километров), или 95 процентов газопровода «Северный поток-2». Осталось проложить около 121 километра (5 процентов) от общей протяженности газопровода».

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что «Северный поток-2» является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.