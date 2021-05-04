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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал подробности возвращения в казну государства средств окружения экс-президента Виктора Януковича, пишет Радіо Свобода.

Енин, который с 2016 по 2019 годы был заместителем генерального прокурора Украины по международно-правовому сотрудничеству, рассказал о некоторых обстоятельствах этой спецконфискации в эфире телеканала «Дом».

«Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 миллиарда долларов. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 млн долларов ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 млн долларов с американской земли», – рассказал Енин.

Он напомнил, что речь идет, по его словам, о преступной организации, «когда ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывала прежде всего тот же Донбасс».

«Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные» центры», – сказал замминистра.

Енин добавил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.

Речь идет об одном из самых громких дел о спецконфискации средств компаний, связанных с окружением Януковича на общую сумму примерно в 1,5 миллиарда долларов, приговор по которому вынес Краматорский городской суд в марте 2017 года.

При этом в сообщениях на эту тему нередко даже официально говорили о «средствах Януковича», что давало поводы адвокатам бывшего президента подчеркивать, что средства, которые попали под спецконфискацию, формально не принадлежали самому Януковичу.
ForUm

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