Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020 - 2021 годов оказался одним из самых длительных.
Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза".
"Сезон закачки газа в украинские ПХГ начат. Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа", - говорится в сообщении.
По данным компании, с октября прошлого года было отобрано 13,2 млрд куб. м (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).
По оперативным данным на сайте "Уктрансгаза", закачка газа началась 30 апреля, когда было закачано 3,85 млн кубометров газа, и продолжилась 1 мая.
Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.
Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.
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