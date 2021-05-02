также в разделеЭкономика
В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов 14
Витренко рассказал о своей будущей зарплате в Нафтогазе 55
Витренко обещает: резких кадровых изменений в Нафтогазе не будет 12
Витренко рассказал, снизится ли цена на газ 65
Увольнение Коболева вызывает серьезные вопросы у Британии 15
АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля за синхронное повышение цен в 2016-2019 16
Bloomberg: Из-за увольнения Коболева Украина может не получить $5 миллиардов кредита 28
Рада отправила на доработку законопроект о накопительной пенсионной системе 15
Зеленский разблокировал большую приватизацию 37
Коболев собирается обжаловать свое увольнение 31
Коболев: Не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз 30
Витренко назвал причину увольнения Коболева 73
Misen хочет взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ 27
В Нафтогазе назвали увольнение Коболева юридической манипуляцией 26
С мая в Украине заработают новые правила на рынке газа 31
Витренко назначили главой Нафтогаза 85
Кабмин уволил Коболева с поста главы Нафтогаза 41
Тариф на электроэнергию для населения оставили без изменений 22

Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020 - 2021 годов оказался одним из самых длительных.

Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаза".

"Сезон закачки газа в украинские ПХГ начат. Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа", - говорится в сообщении.

По данным компании, с октября прошлого года было отобрано 13,2 млрд куб. м (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории).

По оперативным данным на сайте "Уктрансгаза", закачка газа началась 30 апреля, когда было закачано 3,85 млн кубометров газа, и продолжилась 1 мая.

Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
13
Теги