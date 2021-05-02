также в разделеОбщество
Медики назвали новые симптомы коронавируса 17
Степанов призвал «праздновать Пасху сдержанно» 11
Пожары на военных складах в Украине: в Bellingcat сделали заявление 45
МВД: Пасхальная ночь прошла спокойно и без нарушений 9
В стране резко упали темпы вакцинации 10
NASA приостановила контракт со SpaceX по освоению Луны 11
Сегодня в Украине празднуют Пасху 13
В Украине более 5 тысяч новых случаев коронавируса 13
На Пасху в храмах Украины ожидают один миллион верующих 15
В канун 2 мая в Одессе усилили меры безопасности 14
МОЗ: Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer 36
В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов 14
Пограничники завершили учения по стандартам НАТО 11
В Украину доставили новую партию китайской вакцины Sinovac 22
30 апреля. Картина дня 38
В Раде предупредили об угрозе новой вспышки COVID-19 30
В ОП требуют наказать виновных в проведении марша в честь дивизии СС «Галичина» 32
В Италии задержали бывшего полицейского, воевавшего против Украины на Донбассе 25

В Одессе в день памяти жертв трагедии 2 мая в центре города задержали мужчину с коммунистической символикой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчину задержали на улице Калантаивской. Он был в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

Правоохранители напомнили, что в Украине действует законодательство, которое запрещает использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что ситуация в городе пока спокойная. Правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города

"2600 правоохранителей дежурят на всех локациях, где происходят массовые мероприятия. Привлеченные силы и средства скоординированные для оперативного реагирования на любые изменения. Хочу отметить, что как в Одесской области, так и в целом по Украине серьезных нарушений не было", - отметил Яровой.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
14
Теги