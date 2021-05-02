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В ходе беспорядков на первомайских демонстрациях в Берлине были задержаны около 240 человек. Кроме того, 30 полицейских пострадали, сообщает в воскресенье, 2 мая, немецкий телеканал RBB24.

Накануне в Берлине проходили около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней демонстрации в округе Нойкельн-Кройцберг. В этой акции участвовали от 8 до 10 тысяч человек.

Шествие демонстрантов продолжалось более часа, после чего полицейские остановили демонстрацию. По мнению правоохранителей, участники акции не соблюдали карантинные требования - были без масок и не сохраняли дистанцию.

Примерно спустя 30 минут кто-то в толпе зажег дымовую шашку и кинул в полицейских бутылки. Далее часть демонстрантов свалили в кучу деревянные паллеты и электросамокаты и подожгли их. Все это сопровождалось стычками с правоохранителями.
ForUm

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