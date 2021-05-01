В пасхальных богослужениях в Украине, которые будут проводиться почти в 14 тысячах храмов, примет участие около миллиона верующих. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в этот день на службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС. Они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

В полиции также сообщили, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний - привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности - социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.