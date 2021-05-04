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В Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с праздником Воскресения Христова военнослужащих воинской части, которая находится в селе Ревностное Бориспольского района.

Фото: Бориспольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт boryspil-eparchy.org, военнослужащим были переданы пасхальные подарки и благословение митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

Также, руководитель отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерей Андрей Олейник посетил осужденных, отбывающих наказание в ГУ «Бориспольская ВК (№119)».

Священник освятил куличи и яйца, а также поздравил осужденных с Пасхой.
ForUm

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