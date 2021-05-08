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В Запорожской области в городе Вольнянск священник УПЦ поздравил осужденных Софиевской ИК—55 с праздником Воскресения Христова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт hramzp.ua, настоятель храма апостолов Петра и Павла иерей Константин Антонюк окропил праздничные куличи, изготовленные силами осужденных, а также вручил гостинцы, собранные прихожанами.

Отец Константин в поздравительном слове акцентировал внимание на понятии свободы. «Ведь лишенные физической свободы понимают это со своей стороны. Особенностью понимания свободы православного человека является освобождение от греха и смерти. И праздник Пасхи является для нас таким примером», - сказал священник.
ForUm

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