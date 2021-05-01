Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Спутник V.

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В фонде заявили, что в страну уже поставлена первая партия российской вакцины.

Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 Спутник V в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества по поводу ее эффективности и безопасности.

Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить ее применение. В их числе Венгрия и Словакия.