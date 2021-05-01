также в разделеМир
Страны ЕС в мае начнут тестирование COVID-паспортов 11
В Иерусалиме сошел благодатный огонь 14
США заявили о новой политике в отношении КНДР 15
Президенты Таджикистана и Киргизии договорились отвести военную технику 14
В Индии при пожаре в COVID-больнице погибли 15 человек 12
Болгария снимает ограничения на въезд 14
Вертолет NASA совершил четвертый полет на Марсе 18
США запрещают большинство поездок из Индии 12
ВОЗ разрешила использование вакцины Moderna 13
В Турции зафиксировали рекорд смертности от COVID-19 в сутки 30
На «Евровидение» допустят около 3500 зрителей 14
Кыргызстан заявил о 31 погибшем в результате стычек на границе с Таджикистаном 51
В Беларуси признали, что силовики жестили на протестах 20
ВОЗ призывает не спешить с отменой карантина в Европе 15
Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы 22
Сенат утвердил Нуланд на пост заместителя госсекретаря США 15
Минздрав Израиля сообщает о 44 погибших в давке на фестивале 68
В столкновениях на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном погибли 13 человек 146

Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Спутник V.

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В фонде заявили, что в страну уже поставлена первая партия российской вакцины.

Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 Спутник V в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества по поводу ее эффективности и безопасности.

Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств, однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить ее применение. В их числе Венгрия и Словакия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги