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Число погибших со стороны Кыргызстана в результате военного обострения на границе с Таджикистаном увеличилось до 31 человека.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Элиза Солтонбекова, передает УНИАН.

Еще 154 человека пострадали, 121 из них – гражданские лица.

В то же время в Душанбе утром насчитали 8 жертв и 110 раненых.

Сегодня, 30 апреля, Кыргызстан заявил о возобновлении перестрелок на границе. Из прилегающего района эвакуировали уже более 20 тысяч граждан.

Обострение на кыргызстанско-таджикской границе

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», который обе страны считают своей территорией.

После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.

Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.

Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.
ForUm

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