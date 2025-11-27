Бішкек готується до візиту Путіна: будівлю українського посольства затулили величезним LED-екраном

У Киргизстані встановили великий LED-екран на дорозі між резиденцією президента та посольством України в Бішкеку напередодні візиту кремлівського лідера Владіміра Путіна. Про це повідомила служба «Радіо Свобода» («Азаттық Радиосы»).

Резиденцію президента й будівлю посольства України розділяє лише одна дорога. Конструкцію для LED-екрана почали монтувати напередодні держвізиту Путіна.

У соцмережах з’явилися припущення, що екран встановили, щоб приховати від російського президента український прапор. Пресслужба президента Киргизстану пояснила встановлення конструкції «новими елементами протоколу». Речник президента Аскат Алагозов зазначив: «Це новий протокольний елемент. Екран буде використовуватися для демонстрації вітальних матеріалів і візуального супроводу протокольних заходів».

Путін прибув до Киргизстану для участи в саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — оборонного союзу пострадянських держав.

На тлі підготовки до заходів у Бішкеку та Чуйській області з 25 до 27 листопада ввели тимчасові обмеження руху транспорту. Школи Бішкека перейшли на онлайн-навчання до 1 грудня, а вищі навчальні заклади столиці — до 27 листопада, щоб знизити навантаження на дорожню мережу.