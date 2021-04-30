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Впервые частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственному заказу, сообщает Министерство образования и науки.

Таким заведениям будет открыт доступ к модулю «Государственный заказ» Единой государственной базы по вопросам образования, если они подадут заявление в МОН до 24 мая 2021 года. Соответствующее письмо №1/9-217 от 27.04.2021  направлено заведениям частной формы собственности, осуществляющим подготовку младших бакалавров и бакалавров.

«Лучшие частные высшие учебные заведения также имеют большой методический и материально-технический потенциал для предоставления качественного образования. Для развития конкурентоспособной системы высших учебных заведений важно создать равные возможности для заведений всех форм собственности», - заявил министр Сергей Шкарлет.

В случае открытия доступа и получения мест государственного заказа учебное заведение должно будет соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования. Такие возможности реализуются во исполнение абзаца третьего пункта 8 Заключительных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021».
ForUm

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