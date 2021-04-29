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Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала Ивана Гончарука – ветерана Украинской повстанческой армии, расстрелянного в 1989 году. Об этом сообщил член Нацкомиссии, сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

«1989 год. Харьковского 62-летнего пенсионера пять дней судили на Волыни по обвинению, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден. Повстанца Ивана Гончарука расстреляли за два года до провозглашения независимости Украины. Дело шилась белыми нитками от самого начала и до конца», - написал он в Facebook.

Так, по словам Бирчака, в качестве  свидетелей были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД. Интересно, что в 44-45 годах этим свидетелям было всего 10-12 лет, а Ивану 20 лет, но свидетели узнали Ивана Гончарука по фото, сделанном в 50-летнем возрасте.

Его расстреляли 12 июля 1989 в Киеве. Через два месяца 8-10 сентября 1989 года в актовом зале Киевского политехнического института состоялось учредительное собрание «Народного Руха Украины за перестройку».  
ForUm

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