ГБР сообщило о подозрении подполковнику, главному специалисту Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины.

Как сообщила пресс-служба бюро, подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных Сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

Так, 60 тыс. кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где заместитель командира сбывал его на автозаправочные станции. Государству нанесено 1766180 гривен убытков.

Таким образом, подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Другим лицам, причастным к совершению указанного преступления, сообщено о подозрении раньше.