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Правительство планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде в течение ближайших двух недель, сообщает пресс-служба КМУ.

«Действующий представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан, который занимает соответствующую должность с апреля прошлого года. За это время было осуществлено много важных шагов в направлении усиления сотрудничества и коммуникации с Верховной Радой. За что правительство благодарит Василия Мокана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух недель будет обнародована новая кандидатура представителя правительства в законодательном органе страны, ключевой задачей которого будет усиление институционального взаимодействия правительства и Верховной Рады.

«Тесное и конструктивное работа исполнительной и законодательной ветвей власти должна выйти на качественно новый уровень, что должно повлиять на скорость прохождения правительственных инициатив в парламенте, а также ускорить имплементацию принятых Верховной Радой документов», – подчеркнули в Кабмине.
ForUm

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