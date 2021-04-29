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Власти Турции отменят требование для авиапассажиров из Украины проходить ПЦР-тесты на коронавирус перед вылетом. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на  информациб крупнейших турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Это позволит путешественникам экономить около 1000 грн при совершении поездки.

Требования по ПЦР-тестам также снимут с авиапассажиров, которые вылетают из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Власти оставили в силе правило, которое требует от пассажиров заполнить специальную форму перед вылетом в Турцию. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте.

С помощью Hes-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с заболевшим COVID-19, и если это произошло — уведомляют его.

Сейчас авиапассажиры из всех стран, которые следуют в Турцию, должны пройти за свой счет ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента вылета самолета должно пройти не более 72 часов. Тест должен показать негативный результат. Это свидетельствует, что человек не болен.

От прохождения ПЦР-теста на коронавирус освобождены дети до 5 лет включительно, а также пассажиры, которые следуют в третьи страны с пересадкой в аэропортах Турции и не выходят на территорию Турции.
ForUm

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