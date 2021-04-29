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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что так называемое пасхальное перемирие, о котором на заседании ТКГ 28 апреля не смогли договориться, еще можно успеть установить. Об этом он сказал в эфире «Украина 24».

«Вчера этот вопрос обсуждался почти 3,5 часа, а то и больше. Я могу сделать вывод, что в целом было поддержано предложение не только о прекращении огня в связи с пасхальными праздниками, но и в целом достижение всеобъемлющей тишины, остановка огня на всей линии соприкосновения. И второе, что важно было, - детально обсужден вопрос об усовершенствовании координационного механизма влияния на нарушения режима тишины, и первым документом, который мы вчера обсуждали, было предложение российской стороны. Она предложила проект такого документа, но нам не удалось принять даже не потому, что содержание было несовершенное, а потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений, которые были определены в заявлении, предложенном российской стороной», - сказал глава украинской делегации.

По словам Кравчука, стороны «серьезно продвинулись вперед».

«Я думаю, что мы достигли серьезного продвижения вперед, остались детали, мы были буквально на пороге принятия, но не смогли. Я сегодня послал госпоже Хайди Грау проект дополнений к российскому проекту, мы считаем, что российский проект может быть взят за основу, и с просьбой рассмотреть его. Еще есть время, и дай бог, примем решение», - сказал Кравчук.   

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 апреля стороны не смогли согласовать текст совместного заявления о пасхальном перемирии.
ForUm

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