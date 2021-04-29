На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 апреля стороны не смогли согласовать текст совместного заявления о пасхальном перемирии, однако позитивных новостей следует ждать в ближайшие дни.

Об этом в эфире «Украина 24» сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Закончилось заседание Трехсторонней контактной группы, оно имеет такие амбивалентные результаты. В чем смысл? Первое – все стороны согласились, что нужно устанавливать пасхальное перемирие. И мы его пытались установить шесть часов подряд. Мы не договорились, потому что не согласовали окончательный текст совместного заявления. Там есть чувствительные места, которые должны быть очень точными. Но мы полностью прошлись по нашему и российскому варианту документа. Могу неофициально от себя добавить, что еще часа нам бы хватило договориться. Но дело к ночи, решили, что, возможно, еще дополнительно соберется ТКГ либо подгруппа по безопасности», - сказал он.

По словам Арестовича, «завтра-послезавтра можно ждать позитивных новостей».

«Не хочу давать много надежд, но точно уверяю, что все хотят пасхального перемирия, идею согласовали, почти согласовали документ, договорились, это смешно звучит, далее договариваться», - отметил советник украинской делегации в ТКГ.

Как заявил Арестович, у него «возникло впечатление, что американцы настаивают на том, чтобы было установлено это перемирие, и Россия продемонстрировала договороспособность».

«И это согласовано с нашими партнерами. Поэтому мы продолжим наступать широким дипломатическим фронтом, мы дали понять главную вещь Российской Федерации – что любая попытка перехода к открытому применению силы против нас дорого обойдется, и нужно удерживать Путина и руководство России на политико-дипломатическом пути, даже если он очень медленный», - сказал он.