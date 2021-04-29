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В квартире бывшего адвоката президента Трампа, Руди Джулиани, расположенной в центре Нью-Йорка, в среду прошел обыск, инициированный федеральной прокуратурой Манхэттена.

Об этом говорится в сообщении CNN, передает Укринформ.

«Федеральные агенты в среду провели обыск в квартире Руди Джулиани на Манхэттене в рамках уголовного расследования федеральной прокуратуры, которое продолжается уже несколько месяцев», - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что следователи изъяли электронные устройства Джулиани.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года следователи прокуратуры заговорили о необходимости ордера на извлечение данных о коммуникациях Джулиани. Однако тогда они встретили сопротивление со стороны чиновников Минюста администрации Трампа.

По практике в США считается необычным делом для прокуратуры проводить обыск у адвоката. Однако такое случалось и раньше, в частности, когда федеральная прокуратура Манхэттена вошла с ордером в квартиру другого адвоката Дональда Трампа, Майкла Коэна.

Как пишет The Guardian, обыски прошли по делу о его деловых связях с Украиной.

Джулиани в течение нескольких лет работал личным адвокатом экс-президента Дональда Трампа. Он фигурировал в расследовании Конгресса США, а также правоохранительных органов в контексте его переговоров с сомнительными персонами в Украине. Тогда Джулиани ни были выдвинуты официальные обвинения, кроме того, он сам отрицал какие-либо нарушения закона.

 
ForUm

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